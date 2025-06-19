Алонсо высказался о ничьей «Реала» с «Аль-Хилялем» в своём первом матче во главе клуба

Хаби Алонсо прокомментировал свой дебютный матч на посту главного тренера «Реала». В первой встрече под его руководством команда сыграла вничью с «Аль-Хилялем» (1:1) на клубном чемпионате мира.

«Смешанные ощущения. Жаль результат, во втором тайме мы действовали гораздо лучше. Первый тайм мне совсем не понравился, но он поможет понять, что нужно улучшить. Во втором тайме у нас было больше баланса, лучше контролировали мяч, больше давили, не хватило только гола.

Я не хотел, чтобы мы слишком ускорялись — в первом тайме мы играли слишком быстро. У них хорошая техника, и нам было сложно отбирать мяч. Потом мы стали лучше действовать с мячом, использовали игроков на флангах, чтобы прижать их. Этого оказалось недостаточно для победы, остался осадок», — приводит слова Алонсо AS.

В следующем матче «Реал» сразится с «Пачукой».