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Алонсо высказался о ничьей «Реала» с «Аль-Хилялем» в своём первом матче во главе клуба

Алонсо высказался о ничьей «Реала» с «Аль-Хилялем» в своём первом матче во главе клуба
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Хаби Алонсо прокомментировал свой дебютный матч на посту главного тренера «Реала». В первой встрече под его руководством команда сыграла вничью с «Аль-Хилялем» (1:1) на клубном чемпионате мира.

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2015, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
118 : 111
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Лос-Анджелес Лейкерс: Лин - 25, Джонсон - 22, Янг - 19, Бузер - 12, Хилл - 10, Кларксон - 9, Эллингтон - 7, Келли - 6, Дэвис - 5, Прайс - 3, Брайант, Блэк, Сакре
Бостон Селтикс: Краудер - 22, Торнтон - 21, Брэдли - 20, Басс - 15, Тёрнер - 12, Смарт - 11, Зеллер - 8, Уоллес - 2, Йеребко, Янг, Пресси, Рэндольф

«Смешанные ощущения. Жаль результат, во втором тайме мы действовали гораздо лучше. Первый тайм мне совсем не понравился, но он поможет понять, что нужно улучшить. Во втором тайме у нас было больше баланса, лучше контролировали мяч, больше давили, не хватило только гола.

Я не хотел, чтобы мы слишком ускорялись — в первом тайме мы играли слишком быстро. У них хорошая техника, и нам было сложно отбирать мяч. Потом мы стали лучше действовать с мячом, использовали игроков на флангах, чтобы прижать их. Этого оказалось недостаточно для победы, остался осадок», — приводит слова Алонсо AS.

В следующем матче «Реал» сразится с «Пачукой».

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