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Стало известно, почему трансфер Жерсона в «Зенит» может сорваться

Стало известно, почему трансфер Жерсона в «Зенит» может сорваться
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Трансфер бразилького полузащитника «Фламенго» Жерсона в «Зенит» может сорваться из-за проблем с платежами. Об этом сообщает журналист бразильского издания Bolavip Ромарио Жуниор.

По информации источника, у «Фламенго» всё ещё есть сомнения в том, произойдут ли выплаты в размере € 25 млн со стороны сине-бело-голубых. Отмечается, что бразильский клуб не готов идти на другие сделки и считает это единственным способом, как 28-летний полузащитник может покинуть красно-чёрных.

Ранее руководство «Зенита» пыталось убедить «Фламенго» разделить эту сумму на несколько платежей, но данное предложение было незамедлительно отклонено спортивным директором «стервятников» Жозе Боту.

Также подчёркивается, что всё это заставляет Жерсона переосмыслить своё решение о переходе, осталвяя вопрос о будущем неопределённым. Игрок живёт в своём родном городе Рио-де-Жанейро и находится ближе к сборной Бразилии.

Ранее сообщалось, что завершение сделки возможно после окончания клубного чемпионата мира.

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