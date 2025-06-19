Матч клубного ЧМ между «Зальцбургом» и «Пачукой» приостановили из-за погодных условий

Матч клубного чемпионата мира между «Пачукой» и «Ред Булл Зальцбург» был приостановлен из-за штормового предупреждения. Игра проходит в Цинциннати на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум».

Встреча была приостановлена во втором тайме при счёте 1:0 в пользу «Зальцбурга». После этого в Цинциннати пошёл сильный дождь. На данный момент нет информации о дальнейшей судьбе матча.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.