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Стали известны подробности по будущему тер Штегена в «Барселоне» после трансфера Гарсии

Стали известны подробности по будущему тер Штегена в «Барселоне» после трансфера Гарсии
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген счатлив в клубе и отказывается покинуть каталонский клуб. Об этом сообщает журналист ESPN Самуэль Мардсен.

По информации источника, немецкий голкипер верит, что всё ещё может выступать в качестве первого вратаря в испанском гранде. Также подчёркивается, что тер Штеген не видит причин для ухода, так как имеет долгосрочное выгодное соглашение с сине-гранатовыми до 2028 года и живёт в столице Каталонии более 10 лет, наслаждаясь городом.

Ранее СМИ сообщили, что тер Штеген отклонил предложение «Галатасарая» о переходе.

В минувшем сезоне немец принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в одном из которых он отыграл «на ноль». Голкипер долгое время восстанавливался от травмы крестообразных связок колена. Ранее стало известно, что испанский голкипер Жоан Гарсия стал игроком «Барселоны», подписав контракт до 30 июня 2031 года. Сумма трансфера равная сумме отступных составила € 25 млн плюс потребительские расходы.

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