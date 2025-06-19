«Аль-Айн» — «Ювентус»: Душан Влахович не попал в стартовый состав на матч КЧМ-2025

Сегодня, 19 июня, в Вашингтоне (США) на стадионе «Ауди Филд» пройдет матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встретятся «Аль-Айн» из ОАЭ и итальянский «Ювентус». Данную встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Тори Пенсо (США). Начало игры запланировано на 4:00 мск. Клубы уже озвучили свои стартовые составы.

«Аль-Айн»: Руй Патрисиу, Куаме Оттон, Марцел Ратник, Рами Рабья, Факундо Сабала, Пак Йон У, Матиас Паласиос, Абдулкарим Траври, Каку, Суфьян Рахими, Коджо Лаба. Главный тренер египетской команды — Владимир Ивич (Сербия).

«Ювентус»: Микеле Ди Грегорио, Алберту Байо, Ллойд Келли, Пьер Калюлю, Николо Савона, Уэстон Маккенни,

Андреа Камбьязо, Кефрен Тюрам-Юльен, Франсишку Консейсау, Кенан Йылдыз и Рандаль Коло Муани. Главный тренер американцев — Игор Тудор (Хорватия).

Напомним, в прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko.

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