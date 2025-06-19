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Аль-Айн — Ювентус. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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04:00 Мск
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Аль-Айн — Ювентус: опубликован стартовый состав на матч КЧМ-2025, Душан Влахович остался в запасе

«Аль-Айн» — «Ювентус»: Душан Влахович не попал в стартовый состав на матч КЧМ-2025
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Сегодня, 19 июня, в Вашингтоне (США) на стадионе «Ауди Филд» пройдет матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встретятся «Аль-Айн» из ОАЭ и итальянский «Ювентус». Данную встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Тори Пенсо (США). Начало игры запланировано на 4:00 мск. Клубы уже озвучили свои стартовые составы.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
19 июня 2025, четверг. 04:00 МСК
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Не начался
Ювентус
Турин, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аль-Айн»: Руй Патрисиу, Куаме Оттон, Марцел Ратник, Рами Рабья, Факундо Сабала, Пак Йон У, Матиас Паласиос, Абдулкарим Траври, Каку, Суфьян Рахими, Коджо Лаба. Главный тренер египетской команды — Владимир Ивич (Сербия).

«Ювентус»: Микеле Ди Грегорио, Алберту Байо, Ллойд Келли, Пьер Калюлю, Николо Савона, Уэстон Маккенни,
Андреа Камбьязо, Кефрен Тюрам-Юльен, Франсишку Консейсау, Кенан Йылдыз и Рандаль Коло Муани. Главный тренер американцев — Игор Тудор (Хорватия).

Напомним, в прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko.

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