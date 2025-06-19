Видеообзор победы «Манчестер Сити» в первом матче на клубном чемпионате мира

«Манчестер Сити» с победы стартовал на клубном чемпионате мира. В первом матче команда обыграла «Видад» со счётом 2:0.

В составе победителей забивали Фил Фоден и Жереми Доку. На 88-й минуте защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис получил прямую красную карточку.

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В следующем матче «Манчестер Сити» встретится с «Аль-Айном», а «Видад» сыграет с «Ювентусом». Матчи пройдут 23 и 22 июня соответственно.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.