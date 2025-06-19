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Видеообзор победы «Манчестер Сити» в первом матче на клубном чемпионате мира

Видеообзор победы «Манчестер Сити» в первом матче на клубном чемпионате мира
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«Манчестер Сити» с победы стартовал на клубном чемпионате мира. В первом матче команда обыграла «Видад» со счётом 2:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 19:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 0
Видад
Касабланка, Марокко
1:0 Фоден – 2'     2:0 Доку – 42'    
Удаления: Льюис – 88' / нет

В составе победителей забивали Фил Фоден и Жереми Доку. На 88-й минуте защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис получил прямую красную карточку.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем матче «Манчестер Сити» встретится с «Аль-Айном», а «Видад» сыграет с «Ювентусом». Матчи пройдут 23 и 22 июня соответственно.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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