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Радимов показал фото с Семаком с матча «Зенит» — «Москва», сделав шутливую подпись

Радимов показал фото с Семаком с матча «Зенит» — «Москва», сделав шутливую подпись
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов в своём телеграм-канале опубликовал пост, в котором показал фото с матча Российской Премьер-Лиги 2006 года, где сине-бело-голубые играли с футбольным клубом «Москва» (1:1).

На фотографии Радимов, выступавший тогда за санкт-петербургский клуб, борется за мяч с действующим тренером «Зенита» Серегем Семаком, который на тот момент играл за «Москву». Также в кадр попал арбитр той встречи Станислав Сухина. Радимов сделал шутливую подпись к фотографии с данной игры: «Единоборство на фоне легенды в жёлтой майке».

Фото: Телеграм-канал Владислава Радимова

Напомним, Радимов завершил свою карьеру в 2008 году. Перед тем как перейти в «Зенит», он выступал за «Крылья Советов», болгарский «Левски», московские клубы ЦСКА и «Динамо», а также за испанскую «Сарагосу». Семак завершил карьеру в 2013-м. Он играл за «Асмарал», «Карелию», ЦСКА, «ПСЖ», «Москву», «Рубин» и «Зенит». Сухина являлся арбитром чемпионата России 11 лет с 2001 по 2012 годы.

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