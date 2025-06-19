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Матч между «Зальцбургом» и «Пачукой» на клубном ЧМ возобновили спустя полтора часа

Матч между «Зальцбургом» и «Пачукой» на клубном ЧМ возобновили спустя полтора часа
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Матч клубного чемпионата мира между «Пачукой» и «Ред Булл Зальцбург» возобновился через полуторачасовой паузы из-за погодных условий. Игра проходит в Цинциннати на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум».

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
19 июня 2025, четверг. 01:00 МСК
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
Окончен
1 : 2
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
0:1 Глух – 43'     1:1 Гонсалес – 56'     1:2 Онисиво – 76'    

Матч был прерван на 55-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу «Зальцбурга» из-за штормового предупреждения. После этого начался сильный дождь.

Спустя пару минут после возобновления матча «Пачуке» удалось сравнять счёт.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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