Матч между «Зальцбургом» и «Пачукой» на клубном ЧМ возобновили спустя полтора часа

Матч клубного чемпионата мира между «Пачукой» и «Ред Булл Зальцбург» возобновился через полуторачасовой паузы из-за погодных условий. Игра проходит в Цинциннати на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум».

Матч был прерван на 55-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу «Зальцбурга» из-за штормового предупреждения. После этого начался сильный дождь.

Спустя пару минут после возобновления матча «Пачуке» удалось сравнять счёт.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.