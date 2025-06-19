Гол и передача Угальде помогли Коста-Рике обыграть Доминикану на Золотом кубке КОНКАКАФ

Сборная Коста-Рики обыграла Доминиканскую Республику в матче Золотого кубка КОНКАКАФ-2025 со счётом 2:1.

В составе сборной Коста-Рики гол забил нападающий «Спартака» Манфред Угальде, реализовав пенальти. Также на счету Угальде результативная передача на Альваро Самору. За Доминикану забил Хоао Урбаэс.

Ранее Доминикана проиграла сборной Мексики со счётом 2:3, а Коста-Рика обыграла сборную Суринама. В следующем матче Коста-Рика встретится с Мексикой, а Доминиканская Республика сыграет с Суринамом. Оба матча пройдут 23 июня.

Золотой кубок КОНКАКАФ — главный футбольный турнир национальных сборных стран, входящих в КОНКАКАФ, который проводится каждые два года.