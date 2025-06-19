Стало известно условие, которое мешает «Барселоне» закрыть трансфер Нико Уильямса

Каталонская «Барселона» согласовала условия контракта и активно продвигается в переговорах по завершению подписания соглашения с крайним нападающим «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямсом. Об этом сообщает RAC1.

По информации источника, проблемой сделки, которая может сорвать данный переход, является финансовый фэйр-плей. Отмечается, что чтобы трансфер в итоге стал возможным, сам игрок и клуб должны гарантировать полноценную регистрацию футболиста во всех турнирах. В случае проблем, подобных тем, что были с Пау Виктором и Даниэлем Ольмо («Барселона» дважды испытывала проблемы с регистрацией футболистов по ходу минувшего сезона из-за отказа Ла Лиги и Королевской испанской футбольной федерации. — Прим. «Чемпионата»), трансфер младшего Уильямса не состоится.

Ранее журналист и инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что Нико Уильямс дал зелёный свет на переход в стан сине-гранатовых. Санти Ауна сообщил, что клуб и игрок согласовали контракт до 2031 года с зарплатой в € 12 млн. «Атлетик» намерен получить за переход сумму отступных, которая, по разным данным, составляет от € 58 млн до € 62 млн.

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