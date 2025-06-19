«Зальцбург» обыграл «Пачуку» на КЧМ-2025, матч прерывался на полтора часа
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Завершился матч клубного чемпионата мира, в котором «Пачука» встречался с «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла в Цинциннати на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» и завершилась победой австрийского клуба со счётом 2:1.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
19 июня 2025, четверг. 01:00 МСК
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
Окончен
1 : 2
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
0:1 Глух – 43' 1:1 Гонсалес – 56' 1:2 Онисиво – 76'
За «Пачуку» гол забил Брайан Гонсалес. В составе «Зальцбурга» отличился Оскар Глух и Карим Онисиво. Отметим, матч прерывался из-за погодных условий на полтора часа.
В следующем матче на клубном чемпионате мира «Пачука» встретится с «Реалом», а «Зальцбург» сыграет с «Аль-Хилялем». Матчи пройдут 22 и 23 июня соответственно.
Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды.
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