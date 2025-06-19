«Аль-Айн» — «Ювентус»: «зебры» громят команду из ОАЭ к 35-й минуте встречи

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Ауди Филд» проходит матч 1-го тура группы G клубного чемпионата мира 2025 года, в котором «Аль-Айн» из ОАЭ встречается с итальянским «Ювентусом». На момент написания новости идёт первый тайм. Счёт 3:0 в пользу «зебр».

На 11-й минуте счёт в матче открыл французский форвард Рандаль Коло Муани. Ассистировал ему португальский защитник Алберту Байо. Через 10 минут Франсишку Консейсау упрочил преимущество итальянской команды, отличившись с паса Байо, оформившего вторую результативную передачу в матче. На 31-й минуте турецкий вингер Кенан Йылдыз забил третий мяч, установив разгромный счёт ещё до перерыва. Голевая передача в активе французского хавбека Кефрена Тюрам-Юльена.

Напомним, в прямом эфире встречу можно посмотреть на онлайн-кинотеатре Okko.

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