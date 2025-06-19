Гришин: если Марио Фернандес будет играть в РПЛ сейчас, то о чём говорить

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о том, что экс-игрок «армейцев» и «Зенита» Марио Фернандес может продолжить карьеру в «Торпедо». Ранее в «Торпедо» подтвердили, что Фернандес тренируется с командой.

«Марио уже два года не играл. В «Зените» год с травмой, затем просто не играл. Ему уже 34. Для меня этот трансфер непонятный. Неужели из своих ребят мы не можем взять сильнее кого‑то и моложе. Если Фернандес будет играть в РПЛ сейчас, то о чём говорить, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Последним клубом Фернандеса был «Зенит», который он покинул в июле 2024 года. Отмечается, что с тех пор футболист пытался найти себе новый клуб.