«Аль-Айн» — «Ювентус»: итальянская команда со счётом 4:0 ведёт к перерыву матча КЧМ

В эти минуты на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне (США) проходит матч 1-го тура группы G клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встречаются «Аль-Айн» из ОАЭ и итальянский «Ювентус». На данный момент завершился первый тайм. Счёт — 4:0 в пользу итальянской команды.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте французским нападающим Рандалем Коло Муани, которому ассистировал португальский защитник Алберту Байо. Через 10 минут Франсишку Консейсау увеличил преимущество «Ювентуса», забив мяч с передачи всё того же Байо. На 31-й минуте турецкий вингер Кенан Йылдыз установил разгромный счёт до перерыва, воспользовавшись пасом французского полузащитника Кефрена Тюрам-Юльена. В завершение первого тайма Коло Муани оформил дубль, а Тюрам-Юльен сделал свой второй голевой пас.

Напомним, встречу можно посмотреть в прямом эфире на онлайн-кинотеатре Okko.

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