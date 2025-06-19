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Аль-Айн — Ювентус. Прямая трансляция
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04:00 Мск
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Аль-Айн — Ювентус: зебры громят со счётом 4:0 команду из ОАЭ к перерыву встречи, Шику Консейсау, Коло Муани дубль, Кенан Йылдыз

«Аль-Айн» — «Ювентус»: итальянская команда со счётом 4:0 ведёт к перерыву матча КЧМ
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В эти минуты на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне (США) проходит матч 1-го тура группы G клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встречаются «Аль-Айн» из ОАЭ и итальянский «Ювентус». На данный момент завершился первый тайм. Счёт — 4:0 в пользу итальянской команды.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
19 июня 2025, четверг. 04:00 МСК
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
2-й тайм
0 : 4
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Коло Муани – 11'     0:2 Консейсау – 21'     0:3 Йылдыз – 31'     0:4 Коло Муани – 45+4'    

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте французским нападающим Рандалем Коло Муани, которому ассистировал португальский защитник Алберту Байо. Через 10 минут Франсишку Консейсау увеличил преимущество «Ювентуса», забив мяч с передачи всё того же Байо. На 31-й минуте турецкий вингер Кенан Йылдыз установил разгромный счёт до перерыва, воспользовавшись пасом французского полузащитника Кефрена Тюрам-Юльена. В завершение первого тайма Коло Муани оформил дубль, а Тюрам-Юльен сделал свой второй голевой пас.

Напомним, встречу можно посмотреть в прямом эфире на онлайн-кинотеатре Okko.

Турнирная таблица КЧМ-2025
Календарь КЧМ-2025
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