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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков: мой любимый мем — цитата Овчинникова

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков: мой любимый мем — цитата Овчинникова
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, ставший лучшим молодым футболистом РПЛ сезона-2024/2025 по версии «Чемпионата», назвал свой любимый мем.

«Любимый мем — цитата Овчинникова: «Я капитан команды, *****», а в «Телеграме» часто использую стикер-пак с Леонардо Ди Каприо», — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, сегодня «Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ сезона-2024/2025. Оно проходит среди тренеров и капитанов клубов Российской Премьер-Лиги. Первое место занял 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (146 очков), второе место — у 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка (131 очко), третье — у нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева (55 очков).

Узнать, кто из тренеров и капитанов за кого голосовал, а также ознакомиться с распределением очков в топ-10, можно по ссылке.

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