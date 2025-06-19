«Аль-Айн» — «Ювентус»: Шику Консейсау оформил дубль к 60-й минуте матча КЧМ

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В эти минуты на стадионе «Ауди Филд» в столице США Вашингтоне проходит матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встречаются «Аль-Айн» из ОАЭ и итальянский «Ювентус». На момент написания новости идёт второй тайм. «Ювентус» громит «Аль-Айн» — 5:0.

Счёт открыл на 11-й минуте французский нападающий Рандаль Коло Муани, которому ассистировал португальский защитник Алберту Байо. Спустя 10 минут Франсишку Консейсау увеличил преимущество команды, забив с передачи Байо. На 31-й минуте турецкий вингер Кенан Йылдыз забил третий гол, воспользовавшись передачей французского полузащитника Кефрена Тюрам-Юльена. В концовке первого тайма Коло Муани оформил дубль, воспользовавшись вторым голевым пасом Тюрам-Юльена. На 60-й минуте уже португалец Консейсау с передачи французского защитника Пьера Калюлю оформил дубль.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию пятый гол «зерб» в этой встрече:

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Отметим, матч можно посмотреть в прямом эфире на онлайн-кинотеатре Okko.

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