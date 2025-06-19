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Аль-Айн — Ювентус. Прямая трансляция
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04:00 Мск
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Аль-Айн — Ювентус: зебры громят со счётом 5:0 команду из ОАЭ к 60-й минуте встречи, Консейсау дубль, Коло Муани дубль, Йылдыз

«Аль-Айн» — «Ювентус»: Шику Консейсау оформил дубль к 60-й минуте матча КЧМ
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В эти минуты на стадионе «Ауди Филд» в столице США Вашингтоне проходит матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встречаются «Аль-Айн» из ОАЭ и итальянский «Ювентус». На момент написания новости идёт второй тайм. «Ювентус» громит «Аль-Айн» — 5:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
19 июня 2025, четверг. 04:00 МСК
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Окончен
0 : 5
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Коло Муани – 11'     0:2 Консейсау – 21'     0:3 Йылдыз – 31'     0:4 Коло Муани – 45+4'     0:5 Консейсау – 58'    

Счёт открыл на 11-й минуте французский нападающий Рандаль Коло Муани, которому ассистировал португальский защитник Алберту Байо. Спустя 10 минут Франсишку Консейсау увеличил преимущество команды, забив с передачи Байо. На 31-й минуте турецкий вингер Кенан Йылдыз забил третий гол, воспользовавшись передачей французского полузащитника Кефрена Тюрам-Юльена. В концовке первого тайма Коло Муани оформил дубль, воспользовавшись вторым голевым пасом Тюрам-Юльена. На 60-й минуте уже португалец Консейсау с передачи французского защитника Пьера Калюлю оформил дубль.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию пятый гол «зерб» в этой встрече:

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Отметим, матч можно посмотреть в прямом эфире на онлайн-кинотеатре Okko.

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