Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк назвал свой любимый мем и любимый мем в команде

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, занявший второе место в голосовании на звание лучшего молодого футболиста РПЛ сезона-2024/2025 по версии «Чемпионата», назвал свой любимый мем.

«Мой любимый мем — с мужчиной, который говорит: «Плохо, плохо, неважно». Он подходит под множество ситуаций. В команде, наверное, любимые новые мемы — про «Тралалело Тралала», «Бомбардиро Крокодило» и «Балерино Капучино», — рассказал Кисляк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, сегодня «Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ сезона-2024/2025. Оно проходит среди тренеров и капитанов клубов Российской Премьер-Лиги. Первое место занял 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (146 очков), второе место — у 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка (131 очко), третье — у нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева (55 очков).

Узнать, кто из тренеров и капитанов за кого голосовал, а также ознакомиться с распределением очков в топ-10, можно по ссылке.

Видео: Сколько стоят молодые футболисты