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Аль-Айн — Ювентус. Прямая трансляция
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Аль-Айн — Ювентус: результат матча 19 июня 2025, счет 0:5, Клубный ЧМ по футболу 2025, Йылдыз, Коло Муани, Консейсау

«Ювентус» со счётом 5:0 разгромил «Аль-Айн» из ОАЭ на старте КЧМ-2025, возглавив группу G
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Сегодня, утром 19 июня июня, завершился матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года, в котором «Аль-Айн» из ОАЭ сыграл с итальянским «Ювентусом». Встреча завершилась разгромной победой подопечных хорватского специалиста Игора Тудора со счётом 5:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
19 июня 2025, четверг. 04:00 МСК
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Окончен
0 : 5
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Коло Муани – 11'     0:2 Консейсау – 21'     0:3 Йылдыз – 31'     0:4 Коло Муани – 45+4'     0:5 Консейсау – 58'    

В составе победителей дублями отличились французский форвард Рандаль Коло Муани и португальский вингер Франсишку Консейсау. Автором ещё одного мяча стал турецкий крайний нападающий Кенан Йылдыз. Голевые передачи в этой встрече на счету португальца Алберту Байо (2), а также французов Кефрена Тюрам-Юльена (2) и Пьера Калюлю.

В следующем матче «Ювентус» встретится с «Видадом» из Марокко 22 июня. «Аль-Айн» проведёт встречу второго тура группового этапа с «Манчестер Сити» 23 июня.

Таким образом, по итогам первого тура группу G возглавили «зебры», набрав три очка и имея наилучшую разницу забитых и пропущенных мячей. На втором месте располагается «Манчестер Сити» (3). На третьей строчке находится марокканский «Видад» (0). Замыкает квартет «Аль-Айн» из ОАЭ (0).

Турнирная таблица КЧМ-2025
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