«Ювентус» со счётом 5:0 разгромил «Аль-Айн» из ОАЭ на старте КЧМ-2025, возглавив группу G

Сегодня, утром 19 июня июня, завершился матч 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года, в котором «Аль-Айн» из ОАЭ сыграл с итальянским «Ювентусом». Встреча завершилась разгромной победой подопечных хорватского специалиста Игора Тудора со счётом 5:0.

В составе победителей дублями отличились французский форвард Рандаль Коло Муани и португальский вингер Франсишку Консейсау. Автором ещё одного мяча стал турецкий крайний нападающий Кенан Йылдыз. Голевые передачи в этой встрече на счету португальца Алберту Байо (2), а также французов Кефрена Тюрам-Юльена (2) и Пьера Калюлю.

В следующем матче «Ювентус» встретится с «Видадом» из Марокко 22 июня. «Аль-Айн» проведёт встречу второго тура группового этапа с «Манчестер Сити» 23 июня.

Таким образом, по итогам первого тура группу G возглавили «зебры», набрав три очка и имея наилучшую разницу забитых и пропущенных мячей. На втором месте располагается «Манчестер Сити» (3). На третьей строчке находится марокканский «Видад» (0). Замыкает квартет «Аль-Айн» из ОАЭ (0).

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: