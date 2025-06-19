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Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты на 18-19 июня 2025, календарь, таблица

Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 18 на 19 июня
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Сегодня, в ночь с 18 на 19 июня мск, завершился четвёртый игровой день клубного чемпионата мира по футболу — 2025, в рамках которого состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

Результаты игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 18 на 19 июня (время — московское):

«Манчестер Сити» — «Видад» — 2:0;
«Реал» Мадрид — «Аль-Хиляль» — 1:1;
«Пачука» — «Ред Булл Зальцбург» — 1:2;
«Аль-Айн» — «Ювентус» — 0:5.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025

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