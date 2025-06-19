Три игрока матча КЧМ «Бока Хуниорс» — «Бенфика» получили дисквалификации от 2 до 4 игр

Игроки «Бока Хуниорс» аргентинец Николас Фигаль и испанец Андер Эррера получили дисквалификации на четыре матча после удаления в игре 1-го тура группового турнира клубного чемпионата мира 2025 года с «Бенфикой» (2:2). Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что представитель аргентинского клуба сообщил: «Мы уже связались с ФИФА для подачи апелляции».

Напомним, Эррера был заменён из-за травмы на 20-й минуте встречи, но на 45-й минуте главный арбитр встречи Сесар Артуро Рамос показал находящемуся на скамейке испанцу прямую красную карточку за оскорбление судьи. Защитник Фигаль был удалён за грубый фол на 88-й минуте.

Кроме того, нападающий «Бенфики» Андреа Белотти был дисквалифицирован на два матча за нарушение правил на 72-й минуте.

В следующей встрече «Бока Хуниорс» в рамках группового турнира КЧМ сыграет с «Баварией» 21 июня, а «Бенфика» — с «Окленд Сити» 25 июня.

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