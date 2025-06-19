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19:00 Мск
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Расписание матчей Клубного чемпионата мира по футболу 2025 на 19 июня 2025

Расписание матчей клубного чемпионата мира — 2025 на 19 июня
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19 июня и в ночь на 20 июня мск пройдут четыре матча 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого игрового дня турнира.

Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 19 на 20 июня (время — московское):

19:00. «Палмейрас» — «Аль-Ахли»;
22:00. «Интер Майами» — «Порту»;
1:00. «Сиэтл Саундерс» — «Атлетико»;
4:00. «ПСЖ» — «Ботафого».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025

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