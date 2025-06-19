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«Вильярреал» объявил о переходе испанского вингера. Зимой игрока хотел подписать «Арсенал»

«Вильярреал» объявил о переходе испанского вингера. Зимой игрока хотел подписать «Арсенал»
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Испанский «Вильярреал» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 21-летним универсальным вингером молодёжной сборной Испании Альберто Молейро. Футболист заключил сделку с «жёлтой субмариной» до 30 июня 2030 года.

Фото: Пресс-служба ФК «Вильярреал»

Отмечается, что «Вильярреал» заплатил за трансфер испанца € 16 млн, так как его контракт с бывшим клубом — «Лас-Пальмасом» истекал через сезон. Кроме того, соглашение между сторонами включает бонусы в размере € 2 млн, которые «пальмы» получат в случае достижения определённых условий.

Минувшей зимой британские СМИ сообщали, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета хотел видеть в своих рядах испанского футболиста.

Молейро является воспитанником «Лас-Пальмаса». За первую команду коллектива с Канарских островов он сыграл 147 матчей, в которых забил 13 голов и отметился 14 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 25 млн. Сейчас Альберто выступает в составе сборной Испании U21 на молодёжном чемпионате Европы в Словакии.

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