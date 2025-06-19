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Кирилл Гоцук ответил на вопрос о своей дальнейшей карьере после ухода из «Пари НН»

Кирилл Гоцук ответил на вопрос о своей дальнейшей карьере после ухода из «Пари НН»
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Экс-защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук рассказал о своих дальнейших карьерных планах после ухода из нижегородского клуба.

— Надеюсь, что в ближайшие дни будут трудоустроен. Есть такая поговорка в футболе — трансферы любят тишину. Поэтому какая‑то конкретика может помешать чему‑то.

— Есть варианты продолжения карьеры в зарубежном чемпионате?
— Есть некоторые варианты, в том числе страны СНГ, но это только намётки, разговоры — трансферы любят тишину, — сказал Гоцук в эфире телеканала «Матч ТВ».

18 июня было официально объявлено, что 32-летний центральный защитник Кирилл Гоцук покинул «Пари НН», за волжан футболист выступал с января 2020 года. В прошедшем сезоне-2024/2025 на счету Гоцука 31 матч в составе нижегородцев во всех турнирах и два забитых мяча.

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