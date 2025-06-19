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Только два тренера до Алонсо сыграли вничью в дебютном матче у руля «Реала» в XXI веке

Только два тренера до Алонсо сыграли вничью в дебютном матче у руля «Реала» в XXI веке
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Испанский специалист Хаби Алонсо, возглавивший мадридский «Реал», стал третьим тренером в XXI веке, который завершил свой дебютный матч у руля «Королевского клуба» вничью. Напомним, в 1-м туре клубного чемпионата мира 2025 года мадридцы сыграли с «Аль-Хилялем» с результатом 1:1.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Торрес – 34'     1:1 Невеш – 41'    

Как сообщает Opta Sport, до этого «Реал» играл вничью в первых матчах под руководством Жозе Моуринью в 2010 году (с «Мальоркой» — 0:0) и Рафаэля Бенитеса в 2015 году (с хихонским «Спортингом» — 0:0). До них подобное случалось лишь в 1996 году, тогда «сливочные» под руководством Фабио Капелло набрали одно очко в матче Ла Лиги с «Депортиво» (1:1).

В следующей встрече Клубного ЧМ команда Хаби Алонсо сыграет с мексиканской «Пачукой». Игра пройдёт 22 июня.

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