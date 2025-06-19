Дубль Сесара Монтеса принёс Мексике победу над Суринамом на Золотом кубке КОНКАКАФ

В ночь с 18 на 19 июня мск на поле стадиона «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне (США, штат Техас) завершился матч 2-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Суринама и Мексики. Встреча закончилась победой мексиканцев со счётом 2:0.

Дублем в составе национальной команды Мексики отметился центральный защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес, который отличился на 57-й и 63-й минутах, сыграв полный матч. Также на счету центрбека жёлтая карточка на 88-й минуте игры.

Полузащитник московского «Динамо» и сборной Мексики Луис Чавес вышел на замену на 72-й минуте.

Мексиканцы набрали шесть очков в двух матчах и лидируют в группе A, опережая Коста-Рику по разнице мячей. Суринам замыкает квартет, у него нет набранных очков, как и у находящейся на третьем месте сборной Доминиканской Республики.

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