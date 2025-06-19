Трент Александер-Арнольд прокомментировал свой дебютный матч за «Реал»

Новичок мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд поделился впечатлениями о первой игре в составе испанского гранда. Напомним, в рамках клубного чемпионата мира 2025 года «Королевский клуб» сыграл вничью с саудовским «Аль-Хилялем» со счётом 1:1. Англичанин провёл на поле 65 минут, после чего был заменён на испанца Лукаса Васкеса.

«Состоялся мой дебют в «Реале», о котором мечтает каждый футболист. С одной стороны, есть разочарование от того, что не получилось одержать победу, ведь менталитет игроков «Реала» заключается в стремлении выигрывать в каждом матче. В то же время я увидел положительные моменты, особенно во втором тайме. Это был уникальный опыт. Я ощущал поддержку клуба с момента подписания контракта. У «Реала» действительно глобальная фан-база, которую ощущаешь каждый день. Фанаты присутствуют как на тренировках, так и в гостинице. Поддержка в социальных сетях также впечатляет», — приводит слова Александер-Арнольда TNT Sports.

Ранее 26-летний Трент Александер-Арнольд был игроком английского «Ливерпуля», воспитанником которого является. Футболист перешёл в мадридский гранд этим летом в качестве свободного агента.

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