«Бока Хуниорс» стремится закрыть сделку по экс-хавбеку «Зенита» — Романо

Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» пытается завершить сделку по переходу бывшего полузащитника «Зенита» и «ПСЖ», ныне являющийся игроком итальянской «Ромы», Леандро Паредеса. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, клуб из Буэнос-Айреса объявил возвращение воспитанника Паредеса главной трансферной целью на лето. Отмечается, что обсуждения между сторонами продвинулись, но всё ещё есть детали, которые необходимо прояснить. Также подчёркивается, что «Рома» готова отпустить чемпиона мира 2022 года и ждёт официальных шагов.

«Рома» приобрела Леандро Паредеса у «ПСЖ» за € 5,65 млн перед началом прошлого сезона. Аргентинец провёл 135 матчей за клуб во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 11 результативных передач. Ранее он уже играл за «Рому» с 2014 по 2017 год, после чего подписал контракт с «Зенитом» на сумму € 23 млн. Также Паредес выступал за итальянские клубы «Эмполи» и «Ювентус».

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