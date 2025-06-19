Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Палмейрас — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бока Хуниорс» стремится закрыть сделку по экс-хавбеку «Зенита» — Романо

«Бока Хуниорс» стремится закрыть сделку по экс-хавбеку «Зенита» — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» пытается завершить сделку по переходу бывшего полузащитника «Зенита» и «ПСЖ», ныне являющийся игроком итальянской «Ромы», Леандро Паредеса. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, клуб из Буэнос-Айреса объявил возвращение воспитанника Паредеса главной трансферной целью на лето. Отмечается, что обсуждения между сторонами продвинулись, но всё ещё есть детали, которые необходимо прояснить. Также подчёркивается, что «Рома» готова отпустить чемпиона мира 2022 года и ждёт официальных шагов.

«Рома» приобрела Леандро Паредеса у «ПСЖ» за € 5,65 млн перед началом прошлого сезона. Аргентинец провёл 135 матчей за клуб во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 11 результативных передач. Ранее он уже играл за «Рому» с 2014 по 2017 год, после чего подписал контракт с «Зенитом» на сумму € 23 млн. Также Паредес выступал за итальянские клубы «Эмполи» и «Ювентус».

Материалы по теме
30-летний экс-хавбек «Зенита» Паредес может вернуться в чемпионат Аргентины — Романо

Самые дорогие трансферы «Зенита»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android