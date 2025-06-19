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Голы игроков РПЛ досрочно вывели Мексику и Коста-Рику в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ

Голы игроков РПЛ досрочно вывели Мексику и Коста-Рику в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ
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Сборные Мексики и Коста-Рики гарантировали себе участие в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ за тур до окончания группового этапа турнира. Благодаря победам во 2-м туре над национальными командами Суринама (2:0) и Доминиканской Республики (2:1) соответственно мексиканцы и костариканцы набрали по шесть очков в двух матчах и стали недостижимы для суринамцев и доминиканцев, проигравших обе стартовые встречи.

Примечательно, что оформить досрочный выход в следующий раунд обеим сборным помогли результативные действия игроков Российской Премьер-Лиги. Оба гола Коста-Рики в ворота Доминиканы состоялись при участии нападающего «Спартака» Манфреда Угальде, который отметился голом и результативным пасом. За Мексику дубль оформил центральный защитник «Локомотива» Сесар Монтес.

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