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«Времени недостаточно». Хаби Алонсо — о первом матче во главе «Реала»

«Времени недостаточно». Хаби Алонсо — о первом матче во главе «Реала»
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Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о дебютной встрече во главе мадридского гранда. Напомним, в рамках 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира «Королевский клуб» сыграл вничью с саудовским «Аль-Хилялем» со счётом 1:1.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 1-й тур
18 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Торрес – 34'     1:1 Невеш – 41'    

«Я осознавал, что на изменения потребуется время. Есть аспекты, которые необходимо скорректировать, и мы будем это делать. Времени недостаточно. У нас было всего девять дней на подготовку, и некоторые игроки прошли лишь три тренировки. Не всё так просто, но мы участвуем в турнире и стремимся учиться. Для реализации наших планов потребуется время», — приводит слова Алонсо ESPN.

Алонсо возглавил мадридцев перед стартом клубного чемпионата мира — 2025. Последним местом работы испанца был «Байер», который он возглавлял с октября 2022 года. Следующий матч «сливочные» проведут с мексиканской «Пачукой» 22 июня.

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