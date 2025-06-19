«Времени недостаточно». Хаби Алонсо — о первом матче во главе «Реала»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о дебютной встрече во главе мадридского гранда. Напомним, в рамках 1-го тура группового этапа клубного чемпионата мира «Королевский клуб» сыграл вничью с саудовским «Аль-Хилялем» со счётом 1:1.

«Я осознавал, что на изменения потребуется время. Есть аспекты, которые необходимо скорректировать, и мы будем это делать. Времени недостаточно. У нас было всего девять дней на подготовку, и некоторые игроки прошли лишь три тренировки. Не всё так просто, но мы участвуем в турнире и стремимся учиться. Для реализации наших планов потребуется время», — приводит слова Алонсо ESPN.

Алонсо возглавил мадридцев перед стартом клубного чемпионата мира — 2025. Последним местом работы испанца был «Байер», который он возглавлял с октября 2022 года. Следующий матч «сливочные» проведут с мексиканской «Пачукой» 22 июня.

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