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Эдуард Мор: Рашид Рахимов выдал с «Рубином» абсолютный максимум. Выше подняться нереально

Эдуард Мор: Рашид Рахимов выдал с «Рубином» абсолютный максимум. Выше подняться нереально
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Экс-защитник «Спартака» и телеэксперт Эдуард Мор оценил результаты казанского «Рубина» под руководством главного тренера Рашида Рахимова в сезоне-2024/2025.

«Рашид Рахимов выдал абсолютный максимум — большего добиться было невозможно. Если «Рубин» хочет выше подниматься, то нужно другое усиление и при этом Даку сохранить. Рахимов проделал очень хорошую работу. Куда‑то выше подняться — просто нереально», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Рубин» под руководством главного тренера Рашида Рахимова в сезоне-2024/2025 занял седьмое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 45 очков в 30 матчах. Выше казанцев в турнирной таблице финишировали только чемпион страны «Краснодар», петербургский «Зенит» и четыре московских клуба — ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив».

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