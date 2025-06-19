«МЮ» может заплатить за 32-летнего вратаря на замену Онана € 47 млн — Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 47 млн за трансфер 32-летнего вратаря «Астон Виллы», чемпиона мира Эмилиано Мартинеса. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс.

По информации источника, сделка находится на ранней стадии. Сам Мартинес дал понять, что заинтересован в переходе в стан манкунианцев. Отмечается, что клуб из Бирмингема не исключает, что желание аргентинца будет исполнено. Также подчёркивается, что «красные дьяволы» ещё не донца определились с кандидатурой на замену Андре Онана.

Эмилиано Мартинес подписал контракт с «Астон Виллой», перейдя из «Арсенала» осенью 2020 года. В прошлом сезоне он сыграл 53 матча во всех турнирах, в 16 из которых сохранил ворота в неприкосновенности. Всего за это время аргентинец пропустил 61 мяч. Действующий контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года, а его рыночная стоимость составляет € 20 млн, согласно данным Transfermarkt.

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