«Опаздывает везде». Радимов назвал позиции «Спартака», которые нужно усилить трансферами

Бывший российский футболист Владислав Радимов поделился мыслями о проблемных позициях московского «Спартака», которые необходимо усилить за счёт трансферов.

«Очень много слухов про «Спартак» ходит. Когда главный тренер звонит Комличенко, но он уже в другой команде… «Спартак» опаздывает на такт везде — в этом проблема. И в прошлом сезоне опоздал на такт, не достав медали и Кубок. В этом году «Зенит» будет точно бороться за чемпионство, «Краснодар» захочет повторить успех, «Динамо» серьёзно усилилось, ЦСКА провёл мощно весну, «Локомотив» усиливается. «Спартак»… Я хорошо знаю Антона Заболотного. Он хороший игрок, но если это единственное усиление, то этого мало. Крайние защитники — это проблема. Нужен и опорный полузащитник, играющий вперёд», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что нападающий подмосковных «Химок» Антон Заболотный близок к переходу в «Спартак».

Как появился «Спартак»: