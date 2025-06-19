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19 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, КЧМ-2025, НБА, переходы НХЛ, теннис, UFC

«Реал» не выиграл первый матч с Алонсо, в США сообщили о продаже «Лейкерс». Главное к утру
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Мадридский «Реал» в первом матче под руководством Хаби Алонсо сыграл вничью с саудовским «Аль-Хилялем» на клубном чемпионате мира, американские СМИ сообщили о продаже клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», нападающий Манфред Угальде из «Спартака» и защитник Сесар Монтес из «Локомотива» отличились за свои сборные на Золотом кубке КОНКАКАФ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал» Мадрид в первой игре Алонсо потерял очки в матче с «Аль-Хилялем» на КЧМ.
  2. Семья Басс продаёт «Лейкерс», сделка станет крупнейшей в истории спорта — ESPN.
  3. Голы игроков РПЛ досрочно вывели Мексику и Коста-Рику в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ.
  4. «Ювентус» со счётом 5:0 разгромил «Аль-Айн» из ОАЭ на старте КЧМ-2025, возглавив группу G.
  5. Гол и передача Угальде помогли Коста-Рике обыграть Доминикану на Золотом кубке КОНКАКАФ.
  6. Дубль Сесара Монтеса принёс Мексике победу над Суринамом на Золотом кубке КОНКАКАФ.
  7. «Зальцбург» обыграл «Пачуку» на КЧМ-2025, матч прерывался на полтора часа.
  8. Испанский футболист «Химок» подписал трёхлетний контракт с хихонским «Спортингом».
  9. Нападающий Нестеренко заключил новый контракт с «Анахаймом».
  10. «Нью-Джерси» и «Нэшвилл» совершили обмен с участием бывшего одноклубника Бобровского.
  11. Объявлен соперник Сергея Павловича на бой 23 августа в Шанхае.
  12. Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 18 на 19 июня.
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