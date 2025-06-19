«Реал» не выиграл первый матч с Алонсо, в США сообщили о продаже «Лейкерс». Главное к утру
Мадридский «Реал» в первом матче под руководством Хаби Алонсо сыграл вничью с саудовским «Аль-Хилялем» на клубном чемпионате мира, американские СМИ сообщили о продаже клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», нападающий Манфред Угальде из «Спартака» и защитник Сесар Монтес из «Локомотива» отличились за свои сборные на Золотом кубке КОНКАКАФ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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- Гол и передача Угальде помогли Коста-Рике обыграть Доминикану на Золотом кубке КОНКАКАФ.
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- «Зальцбург» обыграл «Пачуку» на КЧМ-2025, матч прерывался на полтора часа.
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