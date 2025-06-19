«Реал» не выиграл первый матч с Алонсо, в США сообщили о продаже «Лейкерс». Главное к утру

Мадридский «Реал» в первом матче под руководством Хаби Алонсо сыграл вничью с саудовским «Аль-Хилялем» на клубном чемпионате мира, американские СМИ сообщили о продаже клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», нападающий Манфред Угальде из «Спартака» и защитник Сесар Монтес из «Локомотива» отличились за свои сборные на Золотом кубке КОНКАКАФ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».