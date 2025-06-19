«Аль-Хиляль» намерен подписать цель «Баварии» на лето. За игрока просят € 100 млн — Скира

Саудовский «Аль-Хиляль» проявляет серьёзный интерес к одной из главных трансферных целей мюнхенской «Баварии» на лето — португальскому вингеру «Милана» Рафаэлу Леау. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира.

По информации источника, саудовский клуб уже сделал запрос по футболисту и знает, что «россонери» требуют сумму, близкую к € 100 млн. Отмечается, что в «Милане» в целом не хотят продавать португальца, но готовы его отпустить в случае выгодного предложения. Также подчёркивается, что приоритет Леау — остаться в Европе.

В завершившейся кампании Леау принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 70 млн.

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