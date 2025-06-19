Александр Гришин: «Локомотив» прыгнул выше головы, у «Ростова» и «Рубина» составы получше

Экс-защитник ЦСКА и телеэксперт Александр Гришин высказался о возможностях казанского «Рубина» и выступлении московского «Локомотива» в прошедшем сезоне.

«Рубину» нужны более качественные футболисты, чтобы бороться за пятёрку. Но в этом году «Локомотив» прыгнул выше головы. Галактионов сработал хорошо, был костяк хороший из молодых игроков российских, но составы у ростовчан и казанцев были получше», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московский «Локомотив» завершил сезон-2024/2025 на шестом месте в РПЛ, набрав 53 очка в 30 матчах. Седьмым стал набравший 45 очков казанский «Рубин», на восьмой строчке таблицы с 39 очками финишировал «Ростов». Стоимость составов команд, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 84,5 млн у «Локомотива», € 45,65 млн у «Ростова» и € 35,05 у «Рубина».

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