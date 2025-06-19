В РФС рассказали о получении финансирования от УЕФА и ФИФА по программе FIFA Forward

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поделился информацией о том, что Российский футбольный союз получил в 2025 году выплаты от Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по программе FIFA Forward.

«Всё в порядке в плане получения денег от международных федераций. В 2025 году получили от УЕФА все возможные выплаты, от ФИФА — даже авансом», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

В 2023 году УЕФА утвердил новый регламент программы «Хет-трик», который будет действовать с 2024 по 2028 год. Российский футбольный союз получает финансирование от ФИФА через программу FIFA Forward.

Российские сборные и команды по футболу не выступают на международных турнирах решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: