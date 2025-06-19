Капитан «Спартака» Зобнин выбрал Денисова лучшим молодым футболистом РПЛ-2024/2025

«Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ-2023/2024 среди тренеров и капитанов клубов. Капитан «Спартака» Роман Зобнин расставил игроков в следующем порядке:
1-е место — Даниил Денисов («Спартак»);
2-е место — Алексей Батраков («Локомотив»)
3-е место — Никита Кривцов («Краснодар»);
4-е место — Даниил Зорин («Спартак»/«Ахмат);
5-е место — Сергей Пиняев («Локомотив»).
Напомним, первое место по итогам голосования в этом сезоне занял 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (146 очков), второе место — у 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка (131 очко), третье — у нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева (55 очков).
Узнать, кто из тренеров и капитанов за кого голосовал, а также ознакомиться с распределением очков в топ-10, можно по ссылке.
Видео: Роман Зобнин — о рестарте РПЛ и новичках «Спартака»