«Сиэтл Саундерс» — «Атлетико»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть

В пятницу, 20 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встретятся американский «Сиэтл Саундерс» и испанский «Атлетико» из Мадрида. Команды будут играть на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Яэлем Фальконом Пересом (Аргентина). Начало игры — в 1:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В 1-м туре «Сиэтл Саундерс» уступил бразильскому «Ботафого» со счётом 1:2, а «Атлетико» проиграл французскому «Пари Сен-Жермен» — 0:4.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.