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Сиэтл Саундерс — Атлетико Мадрид: во сколько начало матча клубного ЧМ по футболу 2025, где смотреть прямую трансляцию

«Сиэтл Саундерс» — «Атлетико»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть
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В пятницу, 20 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встретятся американский «Сиэтл Саундерс» и испанский «Атлетико» из Мадрида. Команды будут играть на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Яэлем Фальконом Пересом (Аргентина). Начало игры — в 1:00 мск. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 01:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре «Сиэтл Саундерс» уступил бразильскому «Ботафого» со счётом 1:2, а «Атлетико» проиграл французскому «Пари Сен-Жермен» — 0:4.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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