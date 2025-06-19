Виктор Гончаренко назвал свой топ-5 лучших молодых футболистов РПЛ

«Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ-2023/2024 среди тренеров и капитанов клубов. Экс главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко расставил игроков в следующем порядке:
1-е место – Алексей Батраков («Локомотив»);
2-е место – Матвей Кисляк (ЦСКА);
3-е место – Ярослав Гладышев («Динамо»);
4-е место – Кирилл Глебов (ЦСКА);
5-е место – Сергей Пиняев («Локомотив»).
Напомним, первое место по итогам голосования в этом сезоне занял 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (146 очков), второе место — у 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка (131 очко), третье — у нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева (55 очков).
Узнать, кто из тренеров и капитанов за кого голосовал, а также ознакомиться с распределением очков в топ-10, можно по ссылке.
Видео: Конфликт Гончаренко с судьёй после матча «Ростов» — «Пари НН»