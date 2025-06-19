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Игрок «Локомотива» Пиняев назвал своим любимым мемом цитату Григоряна про «Парк Рейнджерс»

Игрок «Локомотива» Пиняев назвал своим любимым мемом цитату Григоряна про «Парк Рейнджерс»
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Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев, занявший место в топ-10 в голосовании на звание лучшего молодого футболиста РПЛ сезона-2024/2025 по версии «Чемпионата», назвал свой любимый мем.

«Не так много смотрю сейчас мемы, но из старых — цитата Григоряна: «Я **** этот «Парк Рейнджерс». Плюс — про сырники и Юлию Высоцкую», — сказал Пиняев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, сегодня «Чемпионат» подвёл итоги голосования на звание лучшего молодого футболиста РПЛ сезона-2024/2025. Оно проходит среди тренеров и капитанов клубов Российской Премьер-Лиги. Первое место занял 20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (146 очков), второе место — у 19-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка (131 очко), третье — у нападающего «Динамо» Ярослава Гладышева (55 очков).

Узнать, кто из тренеров и капитанов за кого голосовал, а также ознакомиться с распределением очков в топ-10, можно по ссылке.

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