«ПСЖ» — «Ботафого»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

Завтра, 20 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года, в котором встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и бразильский «Ботафого». Команды будут играть на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене (США). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Дрю Фишером (Канада). Начало игры — в 4:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В 1-м туре «Пари Сен-Жермен» разгромил испанский «Атлетико» Мадрид со счётом 4:0, а «Ботафого» обыграл американский «Сиэтл Саундерс» — 2:1.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.