«Зенит» объявил о продлении контракта с Александром Ерохиным

«Зенит» на своём официальном сайте объявил о пролонгации контракта с Александром Ерохиным. Новое соглашением сторон рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Полузащитник продолжит выступать за сине-бело-голубых! Сине-бело-голубые поздравляют Александра Ерохина с новым соглашением и желают как можно больше приятных моментов вместе с «Зенитом»!» — написала клубная пресс-служба.

Полузащитник выступает в составе «Зенита» с лета 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. В общей сложности Ерохин провёл на поле 972 минуты. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.