«Хорошее начало». Тренер «Ювентуса» Тудор — о разгроме «Аль-Айна» на клубном ЧМ

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал победу в матче клубного чемпионата мира с «Аль-Айном» из ОАЭ (5:0).

«Аль-Айн» атаковал в начале, но мы ответили правильным образом. Это хороший результат и хороший старт, который придаёт нам уверенности. Мы здорово контролировали темп игры, в том числе и потому, что было жарко.

Хотим пройти как можно дальше, довольны таким стартом. Консейсау провёл хорошую игру, как и Коло Муани. У них всё в порядке, и я также рад возвращению Федерико Гатти и Тёна Копмейнерса, они важные игроки», — приводит слова Тудора официальный сайт «Ювентуса».