«Хорошее начало». Тренер «Ювентуса» Тудор — о разгроме «Аль-Айна» на клубном ЧМ
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Главный тренер итальянского «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал победу в матче клубного чемпионата мира с «Аль-Айном» из ОАЭ (5:0).
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
19 июня 2025, четверг. 04:00 МСК
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Окончен
0 : 5
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Коло Муани – 11' 0:2 Консейсау – 21' 0:3 Йылдыз – 31' 0:4 Коло Муани – 45+4' 0:5 Консейсау – 58'
«Аль-Айн» атаковал в начале, но мы ответили правильным образом. Это хороший результат и хороший старт, который придаёт нам уверенности. Мы здорово контролировали темп игры, в том числе и потому, что было жарко.
Хотим пройти как можно дальше, довольны таким стартом. Консейсау провёл хорошую игру, как и Коло Муани. У них всё в порядке, и я также рад возвращению Федерико Гатти и Тёна Копмейнерса, они важные игроки», — приводит слова Тудора официальный сайт «Ювентуса».
Комментарии
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