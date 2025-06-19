Агент полузащитника ЦСКА Кисляка: есть интерес из Европы, отрицать не буду

Александр Маньяков, агент полузащитника «ЦСКА» Матвея Кисляка, отвечая на вопрос насчёт новостей о возможном переходе своего подопечного в турецкий «Фенербахче», попросил дождаться официального заявления и отметил, что игрок мечтает о переезде только в европейский клуб.

«Скажу так: Кисляк наряду с Батраковым на сегодняшний день — самый востребованный и обсуждаемый футболист. То, что есть интерес из Европы, отрицать не буду. Какие страны? Давайте дождёмся каких-то официальных заявлений.

В России он, кроме ЦСКА, никуда не хочет. Хочет в Европу. Не думает ни о «Спартаке», ни о «Зените». Говорит, что если уходить, то только в Европу», — приводит слова Маньякова «Спорт-экспресс».

В прошедшем сезоне Матвей Кисляк выходил на поле в 22 матчах Российской Премьер-Лиги и выиграл Fonbet Кубок России.