«Лично я возмущён». Генич — о совмещении Карпиным постов в сборной России и в «Динамо»

Российский комментатор Константин Генич высказался о совмещении тренером Валерием Карпиным работы в сборной России и в московском «Динамо». О назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо» было объявлено в пятницу, 13 июня.

«Лично я возмущён, что у нас тренер, который не выиграл исторически ничего — ну, абсолютно ничего, он не трофейный пока тренер — он настолько востребован, что необходим и сборной, и клубу, которые там ставят суперамбициозные [цели]… Для меня это нонсенс. В такой стране что, не найти тренера для сборной, когда она играет шесть матчей в году товарищеских?.. Ну можно найти!» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».