Нобель Арустамян: сезон-2026/2027 считается в кулуарах временем для возвращения России

Спортивный журналист Нобель Арустамян высказался о сроках возвращения сборной России к международным турнирам.

«Насколько я знаю, сезон-2026/2027 считается в кулуарах временем для возвращения.

Там даже будет Лига наций в 2026 году осенью. Поэтому, дай бог, мы там будем играть», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В июне национальная команда России провела два товарищеских матча с Нигерией (1:1) в Москве и с Беларусью (4:1) в Минске.