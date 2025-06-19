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Нобель Арустамян: сезон-2026/2027 считается в кулуарах временем для возвращения России

Нобель Арустамян: сезон-2026/2027 считается в кулуарах временем для возвращения России
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Спортивный журналист Нобель Арустамян высказался о сроках возвращения сборной России к международным турнирам.

«Насколько я знаю, сезон-2026/2027 считается в кулуарах временем для возвращения.

Там даже будет Лига наций в 2026 году осенью. Поэтому, дай бог, мы там будем играть», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В июне национальная команда России провела два товарищеских матча с Нигерией (1:1) в Москве и с Беларусью (4:1) в Минске.

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