Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ботафого. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ювентуса» Консейсау прокомментировал победу в матче клубного ЧМ с «Аль-Айном»

Игрок «Ювентуса» Консейсау прокомментировал победу в матче клубного ЧМ с «Аль-Айном»
Комментарии

Полузащитник итальянского «Ювентуса» Франсишку Консейсау высказался о победе в матче клубного чемпионата мира с «Аль-Айном» из ОАЭ. «Ювентус» выиграл со счётом 5:0. Франсишку Консейсау отметился дублем, ещё два гола забил Рандаль Коло Муани, а также отличился Кенан Йылдыз.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 1-й тур
19 июня 2025, четверг. 04:00 МСК
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Окончен
0 : 5
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Коло Муани – 11'     0:2 Консейсау – 21'     0:3 Йылдыз – 31'     0:4 Коло Муани – 45+4'     0:5 Консейсау – 58'    

«Я очень доволен забитыми голами, но прежде всего — победой команды. Мы хорошо начали, победа — это то, чего мы хотели, и мы хотим продолжать в том же духе. Мы в хорошей форме, и мы работаем над этим каждый день. Мне нравится играть в любой роли, которую потребует тренер», — приводит слова Консейсау официальный сайт «Ювентуса».

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
Материалы по теме
«Хорошее начало». Тренер «Ювентуса» Тудор — о разгроме «Аль-Айна» на клубном ЧМ
Материалы по теме
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Эксклюзив
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android