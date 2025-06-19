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«Это стало трендом». Агент Даниила Денисова — о хейте игрока «Спартака»

«Это стало трендом». Агент Даниила Денисова — о хейте игрока «Спартака»
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Александр Маньяков, агент полузащитника «Спартака» Даниила Денисова, высказался о негативе вокруг своего клиента и критике игрока со стороны Владислава Радимова, отметив, что Денисов является одним из лучших футболистов московского клуба.

«Помнишь, когда Ельцин сказал знаменитое: «Я ухожу». А все сейчас цитируют, будто он говорил: «Я устал, я ухожу». Примерно то же самое с Денисовым. Кто-то «поймал», и почему-то это стало трендом — разбирать его игру по косточкам. Хотя, если посмотреть, по цифрам он — один из лучших игроков в «Спартаке». Он 2002 года рождения, а уже провёл более 100 матчей за «Спартак». Играл при всех тренерах, которые были в клубе, с тех пор как Витория поставил его в состав. Даже если сейчас «Спартак» кого-то купит, он всё равно будет основным.

Я со многими его хейтерами встречался и разговаривал. Они мне толком ничего не могли объяснить.

Когда Денисов и Радимов стояли и лично беседовали после победы «Спартака» над «Зенитом», Даниил его переспросил: «А сейчас что скажете?» — «Сейчас молодец!». Такое ощущение, что у нас никто не ошибается — только Денисов. Надо просто посмотреть на его показатели в каждом матче. Повторюсь, в команде он — один из лучших», — цитирует Маньякова «Спорт-экспресс».

При этом агент сказал, что Денисову есть куда расти, прибавляя в атакующих действиях и в игре один в один.

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