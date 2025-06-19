«Будут в тройке железно». Генич — о «Динамо» Москва с Карпиным

Российский комментатор Константин Генич высказал мнение, что московское «Динамо» завершит сезон-2025/2026 Российской Премьер-Лиги в тройке призёров. Ранее команду возглавил тренер Валерий Карпин. О назначении Карпина на пост главного тренера «Динамо» было объявлено в пятницу, 13 июня.

«Спорим, в тройке будут? Вот на этот сезон будут в тройке железно», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Динамо» завершило сезон-2024/2025 чемпионата России на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар», заработав 67 очков.