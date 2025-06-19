Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Ботафого. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Будут в тройке железно». Генич — о «Динамо» Москва с Карпиным

«Будут в тройке железно». Генич — о «Динамо» Москва с Карпиным
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказал мнение, что московское «Динамо» завершит сезон-2025/2026 Российской Премьер-Лиги в тройке призёров. Ранее команду возглавил тренер Валерий Карпин. О назначении Карпина на пост главного тренера «Динамо» было объявлено в пятницу, 13 июня.

«Спорим, в тройке будут? Вот на этот сезон будут в тройке железно», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Динамо» завершило сезон-2024/2025 чемпионата России на пятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар», заработав 67 очков.

Материалы по теме
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Эксклюзив
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android