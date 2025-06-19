«Факел» запустил голосование по выбору имён для трибун стадиона

Воронежский «Факел» в социальных сетях начал процесс голосования по выбору имён для трибун стадиона. Среди претендентов 10 футболистов: Геннадий Сёмин, Сергей Савченков, Геннадий Сошенко, Оганез Мхитарян, Александр Бескровный, Радик Ямлиханов, Сергей Крестененко, Виктор Пимушин, Александр Щёголев, Александр Минаев.

«Факел» с огромным уважением относится к своей истории и к людям, создававшим её. Мы хотим увековечить имена тех, кто внёс большой вклад в развитие клуба, кто приложил руку к появлению легенд, которые и сегодня передаются из уст в уста. Мы дадим имена Западной, Восточной и Южной трибунам стадиона «Факел». На Северной, как вы знаете, на большинстве матчей располагаются болельщики гостевых команд.

Мы выносим на голосование имена 10 замечательных футболистов. Отобрать их было крайне непростой задачей. Мы остановились на игроках, состоявшихся именно здесь, в Воронеже. В истории «Факела» есть классные футболисты, которые уезжали в топ-клубы и делали себе имя там. Мы ценим этих игроков. Но имена трибунам, на наш взгляд, должны дать те футболисты, для которых «Факел» однозначно был главным клубом в жизни», — написано в сообщении клуба.